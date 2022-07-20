Son dakika! Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısının faili yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısının faili yakalandı

20.07.2022 11:41

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'i yurt dışında yürütülen operasyonla yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'i yurt dışında yürütülen operasyonla yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürüterek, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içinde yer alan Çelik'in, eylemin ardından Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Muş İlçe Jandarma Komutanı Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildiği eylemle ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısının faili yakalandı - Son Dakika

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