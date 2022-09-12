Son dakika haber... BİNGÖL'DE 3 MİLYON KÖK KENEVİR VE PATLAMAMIŞ HAVAN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber... BİNGÖL'DE 3 MİLYON KÖK KENEVİR VE PATLAMAMIŞ HAVAN ELE GEÇİRİLDİ

12.09.2022 21:56

Son dakika haberleri... BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkoterör operasyonları kapsamında 3 milyon kök kenevir ve bir havan mermisi ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkoterör operasyonları kapsamında 3 milyon kök kenevir ve bir havan mermisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkoterör operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Sağgöze Köyü ve Kaymaz Mezrası kırsalında narkoterör operasyonunda icra edilen faaliyet sonucunda 20 tarla içerisinde 3 milyon 256 bin 560 kök kenevir bitkisi, 26 bin 300 gram kubar esrar bitkisi ve 2 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirilmiş olup ayrıca arazide bulunan 1 patlamamış 60 mm havan mühimmatı yerinde imha edilmiştir denildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BİNGÖL'DE 3 MİLYON KÖK KENEVİR VE PATLAMAMIŞ HAVAN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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