Son dakika haber | Bingöl'de, 4 katlı binanın çatı katı yandı

Son dakika haberine göre BİNGÖL'de, 4 katlı boş binanın çatı katında gece çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİNGÖL'de, 4 katlı boş binanın çatı katında gece çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki 4 katlı ve boş olduğu öğrenilen binanın çatı katında, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden özel güvenlik görevlileri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler, bölgeye tedbir amaçlı TOMA da getirdi. Çatı katındaki yangın, diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



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