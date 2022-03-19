Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
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Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

19.03.2022 16:22

Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'de yoğun kar yağışı sonrasında yolu ulaşıma kapanan Ortaçanak köyünde rahatsızlanan 42 yaşındaki İsmail Koca, sağlık ve UMKE ekiplerince 6 saat süren çalışma sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı sonrasında yolu ulaşıma kapanan Ortaçanak köyünde rahatsızlanan 42 yaşındaki İsmail Koca, sağlık ve UMKE ekiplerince 6 saat süren çalışma sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezi ile çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ortaçanak köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Köyde şiddetli bel ve karın ağrısı çeken İsmail Koca'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete sağlık ve UMKE ekipleri, hastaya ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından köye oluşan sağlık ekipleri Koca'ya evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından güvenli bölgede bekletilen paletli ambulansa ulaştırıldı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Koca'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

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İsmail Koca, Ortaçanak, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BİNGÖL'DE 42 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
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