BİNGÖL'de yoğun kar yağışı sonrasında yolu ulaşıma kapanan Ortaçanak köyünde rahatsızlanan 42 yaşındaki İsmail Koca, sağlık ve UMKE ekiplerince 6 saat süren çalışma sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezi ile çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ortaçanak köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Köyde şiddetli bel ve karın ağrısı çeken İsmail Koca'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete sağlık ve UMKE ekipleri, hastaya ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından köye oluşan sağlık ekipleri Koca'ya evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından güvenli bölgede bekletilen paletli ambulansa ulaştırıldı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Koca'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.