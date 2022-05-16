Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

16.05.2022 02:24

Son dakika gündem haberi: BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hanlar Mahallesi'nde bir besiciye ait inek, arazide otladığı sırada çamura saplandı. İneğini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Genç Belediyesi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş makinası yardımıyla halat bağladıkları ineği, saplandığı çamurdan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

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Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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