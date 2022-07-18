Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

18.07.2022 16:58
Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elmasırtı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı ile vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki ceviz ağaçları zarar gördü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü Son dakika haber! Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement