Son dakika haber... Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir inşaatın su tesisatında çalıştığı öğrenilen Yusuf Uslu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BİNGÖL