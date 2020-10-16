Son dakika haber! Bingöl'de pandemi sürecinde 40 milyon TL ödeme yapıldı

Bingöl'de Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecisnde İŞKUR tarafından kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği hak eden 8 bin 299 kişiye 40 milyon 397 bin TL ödeme yapıldığı aktarıldı.

Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2020 yılı 3. Olağan toplantısı Vali Yardımcı Fatih Kaya başkanlığında İŞKUR İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yardımcı Kaya, kentte ihtiyaç duyulan meslekler, işverenin arz talep konuları, istihdam ve işgücü hakkında planlama, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı.

Yapılan planlamalar ve programlar hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler ise "İl Müdürlüğümüzce toplam 2 bin 460 kişi işe yerleştirilmiştir. Çeşitli mesleklerde bin 151 kişi mesleki eğitim kurslarına katılmıştır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 167 program düzenlenerek 708 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır. 5 bin 669 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Bin 12 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, Öğrencilere ve İşsizlere yönelik olarak toplam 26 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama-işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. 533 kişi Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işe başlatılmıştır. Yine kısa çalışma ödeneği hak eden 2 bin 395 kişiye 12.821,243 TL, nakdi ücret desteği hak eden 2 bin 684 kişiye 8.597,016 TL, işsizlik ödeneği hak eden 3 bin 220 kişiye 18.979,314 TL ödenirken, toplamda bu rakam 40.397,573 TL'dir" dedi. - BİNGÖL