Son dakika haber... Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu kent kırsalında tespit edilen bölgede teröristlerce mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi taramasında ormanlık alandaki meşe ağaçlarının arasında toprağa gömülü vaziyette 105 milimetrelik top mühimmatı, 301 fişek, 4'lü pil bloğu, uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.