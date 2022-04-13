Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

13.04.2022 20:16

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi Bingöl Valiliği koordinesinde, kent genelindeki şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi.

Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

BİNGÖL - Bingöl Valiliği koordinesinde, kent genelindeki şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi.

Bingöl Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, kent genelindeki şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi. Merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir salonda düzenlenen iftar yemeğine Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum amirleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Şehitlik mertebesinin en yüce makam olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "Bizim için şehitlik en yüce makamdır. Şehitlik mertebesi, millet sevgisinin, vatan sevgisinin, bayrak ve din sevgisinin taçlandırdığı noktadır bizim için. Onun için şehitlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Evlatlarınız bir gül bahçesine gidercesine koşarak şahadet mertebesine erdiler. Rabbim hepsine rahmetliyle muamele eylesin inşallah. Onlar her daim kalbimizdeki müstesna yerlerini muhafaza edeceklerdir. Vatanları için gözlerini kırpmadan gazi olan değerli gazilerimiz, yakalarınızda taşımız olduğunuz madalyalar bu milletin onurudur, şerefidir. Sizlerin hiçbir şekilde hakkınızı ödememiz mümkün değildir. Bu millet, bu devlet sizleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Sizlerin emaneti aziz vatanımızı her daim korumaya inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, iftarın ardından sona erdi.

Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bingöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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