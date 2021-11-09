İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen H.T.A.'ya sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. H.T.A.'nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.
Görüntü dökümü:------------H.T. A.'nın adliyeye sevk edilmesi
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! BİNGÖL'DE ŞEHİT YAKININA KÜFÜR SORUŞTURMASI; ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ - Son Dakika