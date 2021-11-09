Son dakika haber! BİNGÖL'DE ŞEHİT YAKININA KÜFÜR SORUŞTURMASI; ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Son dakika gündem haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen H.T.A.'ya sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. H.T.A.'nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Görüntü dökümü: ------------H.T. A.'nın adliyeye sevk edilmesi ------------H.T. A.'nın adliyeye sevk edilmesi



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