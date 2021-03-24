Bingöl'de sel; evler su altında kaldı - Son Dakika

Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
BİNGÖL'de, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda ev su altında kaldı.
Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü. Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.
Kaynak: DHA
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