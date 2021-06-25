Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları yansıdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

Deprem anı Bingöl'de güvenlik kameralarına yansıdı. Kafelerde oturan vatandaşların depremle birlikte ayağa kalkarak dışarı kaçtıkları görüldü. - BİNGÖL