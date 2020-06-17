Son dakika haber: Bingöl'deki depremden etkilenen 31 kişi daha taburcu edildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 31 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklügˆü 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldiği ve toplam 247 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yine Karlıova'da 15 Haziran'da 5,6 büyüklügˆünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, bölgede AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği ve bu çalışmalarda 8 vatandaşın göçük altından çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalara 1001 personel ve 148 araçla devam edildiği ve bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı sevk edildiği kaydedildi.

Depremde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Depremde 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmamıştır. Depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir haberleşme kesintisi yaşanmamış olup, haberleşmenin desteklenmesi amacıyla bölgeye 8 mobil baz istasyonu gönderilmiştir."

3301 çadır kuruldu

Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Tu¨rk Kızılay ekiplerinin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, 18 bin 500 kişilik sıcak yemek, 6 bin 750 kumanya, 433 gıda kolisi, 5000 kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 aracın sevk edildiği bildirildi.

Barınma çalışmaları kapsamında, Bingöl'de 1621, Erzurum'da ise 1680 çadır kurulduğu kaydedilen açıklamada, Kaynarpınar Köyu¨ Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 tuvalet ve 1 duş konteynerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgeye toplamda 6 bin 168 çadır, 3 bin 300 yatak, 9 bin 215 battaniye, 9 bin 120 yastık çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti, 800 soba ve 500 ısıtıcı gönderildiği kaydedildi.