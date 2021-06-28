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Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

28.06.2021 17:01
Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre VALİLİK: 2 BİN 500 HEKTAR ALANIN ETKİLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEBingöl Valiliği'nden, Genç ilçesinde 4 gündür süren orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

VALİLİK: 2 BİN 500 HEKTAR ALANIN ETKİLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTE

Bingöl Valiliği'nden, Genç ilçesinde 4 gündür süren orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanın etkilendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "25 Haziran 2021 günü öğle saatlerinde Genç ilçemizin Güzeldere ve Dedebağı köylerinde meydana gelen orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce aynı saatlerde müdahale çalışması başlatılmıştır. İlerleyen saatlerde İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl Belediyesi, İl Özel İdaresi, Genç Kaymakamlığı, Genç Belediyesi ve Dimin Maden Şirketi araç ve personeli yangının daha büyük mağduriyetlere yol açmaması için bölgede seferber edilmiş, yangına müdahale çalışmaları gece gündüz aralıksız sürdürülmüştür. Kuraklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın alanının genişlemesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme helikopteri talep edilmiştir. Yangına müdahale çalışmalarımız halen 2 helikopter, 8 arazöz, 4 itfaiye, 3 loader, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 ekskavatör, 3 su ikmal aracı, 45 Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı emir komutasında 3 tim, 1 güvenlik korucusu timi ile devam etmektedir. Zamanında gerçekleşen müdahaleler neticesinde orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşmaması ve herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Şu ana kadar yaklaşık 2.000- 2.500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir. Yangın ile mücadelede görev alan bütün kurumlarımıza ve personelimize katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Devletimiz daima bütün imkanları ile vatandaşının yanında ve hizmetinde olmaya devam edecektir."


Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Hisarcık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2) - Son Dakika


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