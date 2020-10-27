Son dakika haber | Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi

27.10.2020 15:17
Son dakika haber | Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Bingöl Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2020-2021 yılı değerlendirmesine göre, 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi.

Bingöl Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2020-2021 yılı değerlendirmesine göre, 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, URAP'ın, üniversitelerin genel sıralamasında makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi puanı ve toplam puan olmak üzere 6 gösterge puanını temel aldığı belirtildi.

Açıklanan sonuçlara göre, Bingöl Üniversitesinin, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler kategorisinde, her alanda bir önceki yıla göre gelişme kaydettiği ifade edilen açıklamada, "Üniversitemiz geçen yıl 95 üniversite arasında aynı kategoride 27'nci sırada yer alırken, bu yıl 11 basamak yükselerek 16'ncı sıraya ulaştı." ifadesine yer verildi.

"Başarımız kolektif çalışmanın eseri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirtti.

Çapak, şunları kaydetti.

"Başarımız, bireysel çalışmanın ürünü değildir. Bingöl Üniversitesi olarak yönetimiyle, akademik kadrosuyla, idari kadrosuyla ve öğrencisiyle çok büyük bir aileyiz. Başarımız da kolektif çalışmanın eseridir. Yakaladığımız güzel başarı ivmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bingöl Üniversitesi, Üniversite, Doktora, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bingöl Üniversitesi URAP sıralamasında 95 üniversite arasında 16. sıraya yükseldi - Son Dakika

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