Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu
31.03.2021 12:05
İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte sıcak ülkelere göç eden leylekler, mola verdikleri Bursa- Bilecik Karayolu'nun Yenişehir mevkisinde havadan görüntülendi.
İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte sıcak ülkelere göç eden leylekler, mola verdikleri Bursa- Bilecik Karayolu'nun Yenişehir mevkisinde havadan görüntülendi. Binlerce leyleğin uçuşu, görsel şölen oluşturdu.
Kışı güneyde geçiren leyleklerin, ilkbaharın gelmesiyle Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Havaların ısınmasıyla Türkiye'ye gelen leylek sürüsü, Bursa- Bilecek Karayolu Yenişehir mevkisinde mola verdi. Leylekler, tarlalar ve refüjlerde hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Molanın bitmesinin ardından leylekler havalanarak, göç yolcuğuna devam etti. Karayolunun üzerinde uçan binlerce leylek, görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin göç yolculuğu dronla görüntülendi.
Son Dakika Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı