Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor

19.04.2021 18:14

Son dakika gelişmesine göre Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor Vücudu devamlı zinde tutarak, direncini artıran propolis birçok rahatsızlığa iyi geliyor Arı Mucizesi Akademisi tarafından oueropin ve bor ile birleştirilen propolis, antimikrobiyal güce sahip oldu Korona virüs...

Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor

Vücudu devamlı zinde tutarak, direncini artıran propolis birçok rahatsızlığa iyi geliyor

Arı Mucizesi Akademisi tarafından oueropin ve bor ile birleştirilen propolis, antimikrobiyal güce sahip oldu

DÜZCE - Korona virüs sonrasında kullanımında artış yaşanan ürünlerin başında gelen propolis ve arı ürünlerinin doğru şekilde içilmesinin vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ispatlandı. Konuyla alakalı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Propolis ve arı ürünlerinin düzenli şekilde kullanıldığı takdirde vücudu devamlı zinde tutmaya yardımcı olduğu kesinlikle ispatlanmıştır" dedi.

Arı ürünleri içerisinde baldan sonra en dikkat çeken propolis uzun yıllardır biliniyor. Bilimsel araştırmalar neticesinde son zamanlarda adından sıkça bahsettiren propolis, doğru kullanıldığı takdirde vücut direncini artırıp, zinde tutmaya yardımcı olurken birçok hastalık ile rahatsızlıkta da fayda gösteriyor. Korona virüs sonrasında talebi artan propolis hakkında yapılan literatür araştırmalar, ürünün oldukça sağlıklı ve faydalı olduğunu ispatladı. Vücut direncini artıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren propolis; sindirim sistemi rahatsızlıklarından, kadın hastalıkları olmak üzere diş ve diş eti rahatsızlıklarında da etkili olabilen ürün olma statüsünde yer alıyor.

Vücudu devamlı zinde tutmaya yardımcı

Propolis ve arı ürünlerinin doğru kullanımında vücuda birçok yarar sağladığını ifade eden Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kimya Bölüm Başkanı ve Arı Mucizesi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Arı ürünleri ve propolisin temelde sağlığımız açısından en önemli etkisi uygun şekilde üretilen propolis ve arı ürünlerinin düzenli şekilde kullanıldığı takdirde vücut direncini arttırdığı, bağışıklık sistemimiz güçlendirdiği, dikkatimizi arttırdığı ve vücudu devamlı zinde tutmaya yardımcı olduğu kesinlikle ispatlanmıştır. Bunu yaptığımız literatürdeki araştırmalarda binlerce makaleden ortaya konulduğunu görüyoruz" dedi.

Sağlıklı ve faydalı bir ürün

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, "Propolis içerdiği bileşikler sayesinde özellikle de anti oksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Propolis sindirim sistemi rahatsızlıklarında, kadın hastalıklarında, ürogenital sistem rahatsızlıklarında, diş ve diş eti rahatsızlıklarında kullanılan oldukça sağlıklı ve faydalı bir üründür" diye konuştu.

Binlerce yıllık bilinirliği bulunmaktadır

İnsanlar arasında binlerce yıllık bilinirliği bulunan propolisin, bilimsel araştırmalar ile birlikte son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başladığını belirten Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Propolis arı ürünleri içerisinde belki de baldan sonra en dikkat çekeni ve uzun yıllardır bilinenidir. Propolisin binlerce yıllık insanlar arasında bilinirliği bulunmaktadır. Fakat bilimsel araştırmalar son yıllarda dikkat çekmektedir. Yapılan birçok araştırmada çok güçlü fenolik ve flolonik içeriği nedeni ile çok güçlü anti oksidan özellikleri nedeni ile birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu şu demektir; hücreler için besleyici faydalı bir içerik demektir. Bu içeriği güçlü olan doğal ürünlerin zaten birçok hastalık modelinde koruyucu ve iyileştirici özellikleri bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Olueropin ve bor ile antimikrobiyal etkinliğini güçlendirdik

Propolisi, olueropin ve bor ile birleştirerek antimikrobiyal güce sahip olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Mikrobiyolog Dr. Nisa Sipahi ise, "Arı Mucizesi Akademisi olarak propolisi zeytin yaprağında bulunan olueropin ve bor ekledik. Bunu neden yaptık. Bunu propolisin anti mikrobiyal etkinliğini güçlendirmek için yaptık. Aynı zamanda da bilindiği üzere propolisin en yaygın ekstresi alkolik ekstredir. Fakat alkolik ekstre toplumun her kesimine hitap eden bir ürün değildir. Bu sebeple bir arayışımız oldu. Yaptığımız bilimsel araştırmalar ve laboratuvardaki ön denemeler neticesinde propolisin olueropin ve bor ile birleştirdik ve güçlü antimikrobiyal güce sahip olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor
Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor
Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor
Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor

Edebiyat Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Binlerce yıldır doğal ilaç görevi görüyor, salgın döneminde yok satıyor - Son Dakika


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