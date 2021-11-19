Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Patlama sonucunda binanın bir bölümünde göçük oluşurken enkaz altından çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.