Bir daha çocuğun olmaz denildi, PRP ve akupunktur tedavisi ile ikiz gebelik haberini aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 9 yıldır evlat sahibi olamayan ve kendilerine artık çocuk sahibi olamayacakları söylenen Akçiçek çifti, uygulanan PRP ve akupunktur tedavileri ile ikiz gebelik haberini aldı.

Diyarbakır'da yaşayan ve 9 yıllık evli olan Sultan-Edip Akçiçek çifti, yumurta tembelliğinden dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok kliniğe ve tüp bebek merkezine başvurdu. Başvurdukları kliniklerde olumsuz sonuçla karşılaşan çift, yakınlarının tavsiyesi üzerine son çare olarak Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastada yumurta tembelliği ve yumurtaların çok çok zayıf olduğunu tespit etti. 1 aylık seansta yumurta detoksu, PRP, akupunktur ve rahim temizleme tedavileri gören çift, ikiz gebelik haberini almanın mutluluğunu yaşadı.

9 yıldır çocuk sahibi olamıyordu

Konu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin 9 yıllık evlat özlemiyle kliniklerine başvurduğunu söyledi. Hastasının daha önce birçok denemelerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "9 yıllık çocuk isteğiyle kliniğimize gelen hasta, daha önce birçok yerde tüp bebek ve aşılama denemesi olmuş, fakat bir türlü gebelik elde edememiş. Biz hastayı kliniğimizde detaylı değerlendirdiğimizde, özellikle hastaya yumurta detoks tedavisi yaptık. Burada amacımız yumurtaları güçlendirmek ve kalitesini arttırmaktı. Tedavi ile tutunma gücünü artırdık. Hasta daha önce denemeleri olmuş çocuk sahibi olamayınca ciddi anlamda stres faktör yaşamış. Stres faktörü olan hastalarımıza kendi kliniğimizde rutin olarak akupunktur tedavisi yapmaya başladık. Tüp bebek sonrası gebelik haberini aldık, hastanın yüzünde müthiş bir mutluluk ifadesini gördük. Çünkü hastanın artık umutları tükenmişti, umutlarının yeşermesi için böyle bir habere ihtiyacı vardı. Bu haberi alınca artık umutları da yeşerdi" dedi.

"Bir isterken ikiz gebelik müjdesi aldık"

Sultan Akçiçek (25), daha önce çocukları olmadığından dolayı umutsuzluğa kapıldıklarını ve bir çocuk istediklerini kaydederek ikiz gebelik müjdesini alınca mutluluktan havalara uçtuklarını söyledi. Akçiçek, "Bu süreç çok zor geçti, 4 yıl boyunca birçok yere gidip tedavi gördüm. Hakan hocayı kuzenim yönlendirdi, o da burada başarı elde etmişti. Burada PRP, akupunktur ve rahim temizleme yaptıktan sonra tüp bebek yaptık. Kan testi verdim, hiç inanmıyordum, umudum yoktu. Gebelik var dediler şoka girdim, bir tane beklerken iki tane oldu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin, çok mutlu ve heyecanlıyım. İlk defa bu duyguyu yaşıyorum, çocuklarımı kucağıma alacağım günü iple çekiyorum" diye konuştu.

Baba adayı Edip Akçiçek ise çok mutlu olduğunu, baba olacağına hala inanmadığını söyledi. Edip Akçiçek, "Hastaneleri geziyorduk, bir umutla çocuğumuz olur sanıyorduk, çok çabaladık fakat sonuç alamadık. Herkes bayramlarda çocuklarına kıyafet alıyordu, benden sonra evlenenlerin çocukları büyüdü, onlara baktığımda içimde burukluk vardı. Bir umutla geldik sonuç aldık, çok mutluyum gerçekten anlatamıyorum" şeklinde konuştu.