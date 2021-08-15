Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla adam yaralamaktan aranan kişi başka birini daha vurdu.
Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Balbay Caddesi'nde dün gerçekleşen olayda Kadir K. (28) tartıştığı Yasin F'yi yanında bulunan tabancayla vurduktan sonra kaçtı.
Zanlı, arama çalışmaları devam ederken bugün Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi üzerinde karşılaştığı Bayram K'yi tabancayla bacağından yaralayarak yine kaçtı.
Yaralılar Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika