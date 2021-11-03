Son dakika haber! Bir haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim'den beri yalnız yaşayan Cemal Karataş'tan haber alamayan bir arkadaşı ikamete gittiğinde kapıların kilitli olduğunu gördü. Cemal Karataş'ın hayatından endişe eden arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan ikamete giren polis ekipleri, Cemal Karataş'ı yerde hareketsiz şekilde buldu. 112 ekiplerinin yaptığı ilk incelemede de Cemal Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşından haber alamadığı için polise haber veren Yavuz K., "Uzun süredir bu evde yalnız yaşıyordu. Bir haftadır kendisinden haber alamadım. Telefonları da kapalı . Evine geldim. Kapıyı çalmama rağmen açan olmadı. Bende durumu polise bildirdim. Polis ekipleri itfaiye yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Yapılan incelemede öldüğünü öğrendik. Çok üzgünüm "dedi.

Cemal Karataş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR