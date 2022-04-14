Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

14.04.2022 17:40

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Topağaç Mahallesi'nde tek başına yaşayan Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Akar'ın yüzüstü hareketsiz yattığını ve vücudunda bıçak darbeleri olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Akar'ın cesedi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde, "Sapıktı Allah taksiratını affetsin" yazılı not bulundu.

Jandarma ekipleri başlattıkları çalışma sonucu Akar'ı öldüren kişinin A.D. (31) olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince İstanbul'da kendisine yardım eden B.S ile otelde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

YORUMLAR
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Aydın Akar, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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