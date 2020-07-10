İZMİR'in Buca ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Turgay Özetken, evinde ölü bulundu.

Yıldız Mahallesi 206/34 Sokak'ta oturan Turgay Özetken'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Özetken'in evine gitti. Eve giren yakınları, Özetken'in hareketsiz şekilde yatarken görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özetken'in öldüğü belirlendi.Özetken'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.