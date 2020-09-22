Son dakika haber | Bir yaşında tanıştığı kurumda memur oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Bir yaşında tanıştığı kurumda memur oldu

Son dakika haberlerine göre Bir yaşındayken Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmaya başlayan 21 yaşındaki Murat Çelik, şimdi ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.

Son dakika haber | Bir yaşında tanıştığı kurumda memur oldu, System.String[]

Bir yaşındayken Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmaya başlayan 21 yaşındaki Murat Çelik, şimdi ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Murat Çelik, 1 yaşındayken Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmaya başladı. Çocuk yaşlarda kalmaya başladığı kurumda büyüyen Çelik şimdi ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor. Bakım Sonrası Rehberlik biriminde görev yapan Çelik, kendisi gibi sevgi evlerinde kalan çocukların gelecekle ilgili tercihlerinde onlara yardımcı oluyor.

Kendisine sahip çıkan yetkililere teşekkür eden Çelik, "1 yaşındayken Denizli'de çocuk esirgeme yurduna girdim. 7 yaşındayken Muğla'ya gelerek şimdiki işyerime 10 metre uzaklıktaki o zamanki adıyla çocuk esirgeme yurduna yerleştirildim. Ardından Fethiye'de kaldım. Memur olarak Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştım. Şimdi de Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Şuan çalıştığım binanın olduğu yerde çocukken oynadığım park vardı. Her sabah işe geldiğimde o günler aklıma geliyor. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bugün babamla birlikte kalıyorum. Bize bu imkanı veren, bize sahip çıkan devletimizden Allah razı olsun" dedi. - MUĞLA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme Kurumu, Murat Çelik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Bir yaşında tanıştığı kurumda memur oldu - Son Dakika

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