Son dakika haber... Birecik'te asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması, yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla başta yoğunluğun olduğu caddeler olmak üzere bir çok noktada çeşitli kontroller gerçekleştirdi.

15 Temmuz Meydanı'nda 587 kişiyi GBT sorgusu gerçekleştiren, 278 aracı da kontrol eden ekipler, aynı zamanda Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyardı.

Uygulamayı sahada takip eden İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, şehrin huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam edeceğini belirtti.