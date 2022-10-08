Son dakika haber! İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber! İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı

08.10.2022 18:36

Son dakika haberi... İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada, birisi ağır 2 polis ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada, birisi ağır 2 polis ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ü E'in kullandığı 17 UT 309 plakalı sivil ekip otosu Çanakkale - Balıkesir kara yolunun Büyükdere kavşağına geldiğinde H K yönetimindeki 10 GA 361 plaka kamyonetle çarpıştı.

Kazda sürücülerle birlikte ekip otosunda bulunan polis memuru H B B, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İki polisin yaralandığı trafik kazası kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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