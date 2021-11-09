Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Limasol'da görüştü.

Görüşmenin gündeminde, Rum kesimi ile BAE arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaştırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi yer aldı.

Haberde, Hristodulidis'in Al Nahyan'ı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Nahyan'ın GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştüğü kaydedildi.

Rum lider Anastasiadis'in, 24 Şubat 2022'de BAE'yi ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.