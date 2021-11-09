Üye Girişi
Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

09.11.2021 13:50
Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Son dakika habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Limasol'da görüştü.

Görüşmenin gündeminde, Rum kesimi ile BAE arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaştırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi yer aldı.

Haberde, Hristodulidis'in Al Nahyan'ı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Nahyan'ın GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştüğü kaydedildi.

Rum lider Anastasiadis'in, 24 Şubat 2022'de BAE'yi ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:00 "P.rno sitelerini geziyor" dediği şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi 14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı 14:26 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak 14:21 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:45 Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı         
15:01
Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak         
14:58
Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi         
14:46
Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı         
14:31
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım         
14:22
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement