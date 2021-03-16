Son dakika haber... KONYA Birlikte alkol aldığı arkadaşı, silahla yaraladı - Son Dakika

Birlikte alkol aldığı arkadaşı, silahla yaraladı

KONYA'da Emre B. (24), birlikte alkol aldığı arkadaşı Murat Y. tarafından tabancayla ateş edilmesiyle karnından yaralandı. Yaralı Emre B., silah sesi duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emre B., evde arkadaşı Murat Y. ile alkol aldığı sırada aralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi sonucu Murat Y., tabancayla ateş ederek Emre B.'yi karnından yaraladı. Emre B. kanlar içinde yere yığılırken Murat Y. de kaçtı. Silah sesini duyan komşuları da polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Emre B., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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