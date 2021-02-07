ANKARA'da akrabaları Muhittin K.'yı öldürmek için pusu kuran 2 kişinin açtığı ateşin hedefi olan İbrahim Daşcı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Muhittin K. ise saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay, 5 Şubat sabahı saat 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898'inci Sokak'ta meydana geldi. S.K. ve A.Y., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akrabaları Muhittin K.'yı öldürmek için evinin yoluna pusu kurdu. Planladıkları yere kiralık motosikletle gelen 2 saldırgan, Muhittin K. sokağa girdiğinde tanınmamak için başlarındaki motosiklet kasklarını çıkarmadan ateş etmeye başladı. 2 kişinin tabancalarından çıkan kurşunlardan biri Muhittin K.'nın dizine gelirken, olayla alakası olmayan İbrahim Daşcı, saldırının hedefi oldu. Daşçı, kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar ise motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daşçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken Muhittin K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Mamak İlce Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma ile saldırganlar S.K. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.