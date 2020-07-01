Son dakika haber | Bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı kovalama sonucu gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı kovalama sonucu gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden bisiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı M.C'nin Cumhuriyet Meydanı'nda dolaştığı belirlendi. Polis ekiplerini fark eden zanlı, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık anı ve zanlının kovalamaca sonucu yakalanması yer alıyor.

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:08 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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