Son dakika haber | Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobile yandan çarpan bisikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Kaza, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13. Sokak'tan bisikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, Ergenekon Caddesi'nden gelen Resul Mertoğlu yönetimindeki 46 LA 300 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen bisiklet sürücüsü Genç, yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, bisiklet sürücüsünün, aynı yönde ilerleyen arkasında römork takılı traktörün yanından ana caddeye çıkışı görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ