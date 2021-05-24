Büyükada ve Heybeliada'da görevlendirilen 4 bisikletli ambulans ekibi, boğulmalardan bisikletten düşmeye kadar her türlü vakaya müdahale edecek.

Anadolu Bölgesi İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükada ve Heybeliada'da ikişer olmak üzere, toplam 4 bisikletli ambulans ekibi görevlendirildi.

Bisikletli ambulanslar, adalarda yoğunluğun yaşandığı hafta sonu ve bayram gibi özel günlerde görev alacak. Ekipler bisikletlerinde taşıdıkları acil çantası, oksijen tüpü ve otomatik eksternal defibrilatör ile suda boğulmalardan yüksekten düşmeye, akut koroner sendromdan çeşitli şok tabloları ve bisikletten düşmeye kadar karşılaşabilecekleri her türlü vakaya hazırlıklı olacak.

Bisikletli ekipler, ambulans ekipleri acil vakaya gittiğinde de komuta kontrol merkezine gelen diğer acil yardım çağrılarını değerlendirecek ve gereken tedaviye olay yerine ambulans ekibi gelene kadar başlayacak.

Birden çok acil yardım çağrısı gelmesi durumlarında triaj ilkelerini göz önünde bulunduracak bisikletli ambulans ekibi, önce nakledilmesi gereken hastaların belirlenmesinde rol alacak. Bu sayede ana karada tedavisinin devam etmesi gereken hastaların daha hızlı nakli sağlanmış olacak.