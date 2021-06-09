Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,453 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 artışla 1,449.17 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.26 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 artıdaydı

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada da gün boyu 8.60 lira dolayında hareket etti.