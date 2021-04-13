Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.18 yükseldi, dolar 8.14 lirada - Son Dakika

Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.18 yükseldi, dolar 8.14 lirada

13.04.2021 18:21
Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.18 yükseldi, dolar 8.14 lirada, System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,352 ve 1,386 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.18 artışla 1,378.37 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,352 ve 1,386 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.18 artışla 1,378.37 puanda  tamamladı. Dövizler de, Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda, gün boyunca yeni haftanın ilk günündeki düzeylerde, 5 - 10 kuruşluk bir aralıkta hareket etti.

Yapılan anketlerde büyük çoğunlukla Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek.

Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3.4'e indirdi. Citi ayrıca lirada son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.7'den yüzde 15'e yükseltti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1156 lira ve en yüksek 8.1754 lirayı gördükten sonra, 8.14 – 8.15 lira aralığında,euro en düşük 9.6646 lira ve en yüksek 9.7442 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1503 lira ve en yüksek 11.2480 lirayı gördükten sonra 11.19 – 11.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18780 - 1.19430 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19285 düzeyindeydi.Sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 8.8 yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Şubat ayında yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 15.9 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 9.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 0.8 azaldı.TÜİK verilerine göre Şubat'ta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.3 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 0.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda yüzde 30.4 arttı.TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla Şubat'ta perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 4.6 yükseldi.


Borsa İstanbul, Türkiye, dolar, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.18 yükseldi, dolar 8.14 lirada - Son Dakika Ekonomi


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