Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.35 lirada

"Ancak, mevcut para politikası tutumu 'öngörülebilirliği' ciddi ölçüde azalttığından, kur üzerindeki baskının hafiflemesi açısından, piyasa tarafından yeterli görülmeyebilir."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,113 ve 1,131 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.19 artışla 1,126.80 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.53 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideyde.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:07

Kaynak: DHA

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı