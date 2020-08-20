Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.35 lirada - Son Dakika

Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.35 lirada

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,113 ve 1,131 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.19 artışla 1,126.80 puanda tamamladı.

Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.35 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,113 ve 1,131 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.19 artışla 1,126.80 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.53 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideyde.

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde "sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine" karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.TCMB'nin faiz kararı öncesi 7.30 liranın altına çekilen dolar yeniden bu düzeyin üzerine çıkarak 7.35 liraya yükselirken, euro da 8.60 lira düzeylerinden 8.70 liranın üzerine çıktı.TCMB ayrıca, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Yaklaşık iki haftadır haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamayan bugün yine düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 ile 10 milyar lira fonlama sağladı.TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27 düzeyinde oluştu. .Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2632 lira ve en yüksek 7.3546 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.6034 lira ve en yüksek 8.7168 lirayı gördükten sonra, 8.70 – 8.71 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5363 lira ve en yüksek 9.6697 lirayı gördükten sonra 9.65 – 9.66 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18022 - 1.18688 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18400 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın TCMB'nin faiz kararına ilişkin analizinde, TCMB'nin politika faizlerini sabit tutarken, likidite önlemlerini sürdüreceğine işaret edilerek şöyle denildi: "Faiz koridorunun genişletilmesi beklentilerine karşın, TCMB tüm politika faizlerini sabit tuttu. "TCMB, politika faizi olan haftalık repo faizini yüzde 8.25'te sabit tutarken, likidite tedbirlerinin sürdürüleceğini belirtti. "Aynı zamanda, faiz koridoru da sabit tutulurken, gecelik borç verme ve GLP (geç likidite penceresi) faiz oranları da yüzde 9.75 ve yüzde 11.25 olarak kalmış oldu. "Haftalık repo faizinin sabit kalması piyasa beklentileri ile uyumlu görünse de, genel piyasa beklentisi gecelik borç verme faizi ve GLP faizi kanalından bir sıkılaştırma yapılabileceği şeklindeydi. "Biz de TCMB'nin para politikasında kendisine esneklik sağlama adına, faiz koridorunu genişletebileceğini (gecelik faiz ve GLP faizini arttırabileceğini) düşünüyorduk."Ancak, TCMB'nin bu seçeneği kullanmayı tercih etmediği görülüyor. Likiditeyi azaltıcı tedbirler devam edecek gibi duruyor. "Açıklama metninden aldığımız en önemli mesaj, TCMB'nin likidite tedbirlerinin devam edeceğini açıklamış olması. Bu açıklama, TCMB'nin fonlamayı gecelik faiz (yüzde 9.75) üzerinden sağlamaya ve faiz oranlarının piyasa tarafından belirlendiği geleneksel yöntemli repo ihalelerini yapmaya devam edeceğini gösteriyor. "Buna göre, fonlama kompozisyonuna bağlı olarak, ortalama fonlama faizindeki yükseliş önümüzdeki günlerde de sürecek gibi duruyor. "TL üzerinde baskıların artması durumunda, TCMB'nin geleneksel repo ihalelerine daha fazla ağırlık vererek, fonlama faizinin GLP faizinin de üzerine çıkmasına izin verme gibi bir seçeneği de olabilir.

"Ancak, mevcut para politikası tutumu 'öngörülebilirliği' ciddi ölçüde azalttığından, kur üzerindeki baskının hafiflemesi açısından, piyasa tarafından yeterli görülmeyebilir."


Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.35 lirada - Son Dakika Ekonomi
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