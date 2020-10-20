Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika

Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.87 lirada

20.10.2020 18:11
Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.87 lirada, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.42 artışla 1,210.41 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.42 artışla 1,210.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.72, BIST Mali Endeks yüzde 1.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.29'a yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 17 Kasım vadeli repo ihalesine 37.39 milyar lira teklif geldi.Yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından, Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8646 lira ve en yüksek 7.9086 lirayı gördükten sonra, 7.87 – 7.88 lira aralığında,euro en düşük 9.2625 lira ve en yüksek 9.3428 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1764 lira ve en yüksek 10.2496 lirayı gördükten sonra 10.20 – 10.21 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17599 - 1.18407 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17805 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Borsa İstanbul seans kapanışına yaklaşıldıkça yükselişine devam ettiğine işaret edilerek şöyle denildi: "Güne pozitif açılış yapan, gün içerisinde eksiye dönen endeksler kapanışa doğru yükseldi."Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısından faiz artışı beklentileri bugün de devam etti. "Endekslerde menkul kıymet yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve turizm endekslerinde bugün güçlü yükseliş kaydedildi. "Amerika'da mali yardım paketi müzakereleri devam ederken Başkan Trump, 1.6 trilyon dolar olarak konuşulan miktarda 2.2 trilyon dolara kadar çıkmakta istekli olduğunu belirtti.

"Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi haftasonu verdiği demeçte pazarlıkların Salı günü sonuna kadar yapılmasını beklediğini, aksi taktirde 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlere kadar paketin Meclis'ten geçmeyeceğini söylemişti."


Borsa İstanbul, Faiz, TCMB, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika Ekonomi

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