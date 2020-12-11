Son dakika haber... BIST100 yüzde 1.28 yükseldi, dolar 7.83 lirada - Son Dakika

Son dakika haber... BIST100 yüzde 1.28 yükseldi, dolar 7.83 lirada

11.12.2020 18:06
Son dakika haber... BIST100 yüzde 1.28 yükseldi, dolar 7.83 lirada, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,371 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1.28 artışla 1,370.70 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,371 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1.28 artışla 1,370.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.94, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının Mart 2021'e kadar ertelenmesi ve ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmamasıyla, "piyasalar coştu" denildi ve eklendi:

"Öğle saatlerinde 8.02'ye kadar yükselen dolar seans kapanışına gidilirken 7.83 seviyelerine kadar indi. Borsalarda günün başında satışlar ağırlıktayken öğleden sonra yaptırım senaryolarının pozitife dönmesiyle endekslerde sert yükselişler yaşandı. Döviz kurları hızla gerilerken birçok endekste alımlar görüldü. Bankalar endeksi bugünkü yükselişi geriden takip ederken metal ana endeksi XMANA yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Haftasonu ABD tarafından gelecek CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının 12 potansiyel maddesi arasından 5 madde seçilerek yürürlüğe konulabilecek olsa da, seçilecek olan 5 maddenin finansal yaptırımlar arasından seçilmeyeceği beklentisi ile hem döviz hem hisse piyasalarında hava akşam saatlerinde oldukça pozitifti."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8268 lira ve en yüksek 8.0280 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4923 lira ve en yüksek 9.7363 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3443 lira ve en yüksek 10.6091 lirayı gördükten sonra 10.34 – 10.35 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21103 - 1.21634 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21117 düzeyindeydi.Cari işlemler hesabı, geçen yıl Ekim ayında 2 milyar 737 milyon  dolar fazla verirken, bu yıl Ekim ayında 273 milyon dolar açık verdi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Türkiye'ye, Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar düzeyinde kalırken, portföy yatırımlarındaki net giriş 2 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 270 milyon dolar net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 50 milyon dolar ve 650 milyon dolar net borçlanma yapmışken, genel hükümet 2 milyar 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.Bu dönemde resmi rezervler net 4 milyar 183 milyon dolar arttı.


Borsa İstanbul, Avrupa Birliği, Döviz, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BIST100 yüzde 1.28 yükseldi, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi


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