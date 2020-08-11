Son dakika haber! BIST100 yüzde 3.21 yükseldi, dolar 7.25 lirada - Son Dakika

Son dakika haber! BIST100 yüzde 3.21 yükseldi, dolar 7.25 lirada

Son dakika haberine göre Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla yeni zirvelerden 10-15 kuruş düşerken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,082.24 puan ve 1,112.44 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 3.21 artışla 1,110.05 puanda tamamladı.

Son dakika haber! BIST100 yüzde 3.21 yükseldi, dolar 7.25 lirada, System.String[]

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla yeni zirvelerden 10-15 kuruş düşerken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,082.24 puan ve 1,112.44 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 3.21 artışla 1,110.05 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.07, BIST Mali Endeks yüzde 4.66, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.78 artıdaydı.

TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurmasının ardından, erken saatlerde 7.35 liranın üzerini gören dolar 7.20 liraya kadar geriledi.

TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba gününden itibaren ise yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlanmış olacak ve bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.TCMB'den bugün yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2052 lira ve en yüksek 7.3506 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,euro en düşük 8.4853 lira ve en yüksek 8.6397 lirayı gördükten sonra, 8.54 – 8.55 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4386 lira ve en yüksek 9.6135 lirayı gördükten sonra 9.50 – 9.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17223 - 1.18070 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17643 düzeyindeydi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine bugün doğrudan satışyöntemi ile 14 Ağustos 2020 valörlü, 12 Ağustos 2022 itfa tarihli olarak, 6 ayda bir yüzde 1.75 kupon ödemeli 3.0 milyar dolar tutarında dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştirdi.Hazine bugün 2 yıllık gösterge tahvilin ve TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirdi.Hazine'nin 2 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 14.03 oldu ve net satış 751.9 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 366 milyon lira oldu.Hazine'nin TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvili yeniden ihracında reel getiri yüzde 1.90, net satış 895 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 255 milyon lira oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BIST100 yüzde 3.21 yükseldi, dolar 7.25 lirada - Son Dakika Ekonomi
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