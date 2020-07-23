Son dakika haber | Bitcoin 9,500 dolar sınırında

Son dakika haberleri: Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 28'i gerilerken, ilk 10 birimden gerileyen olmadı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 28'i gerilerken, ilk 10 birimden gerileyen olmadı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 1.53 artışla 9,495 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 172.5 milyar dolardan 175 milyar dolara çıktı. Toplam 5,783 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,441 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 62.2 milyar dolardan 62.7 milyar dolara yükseldi. Böyece, toplam piyasa hacmi de 280 milyar doları da aşarak 284 dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.53 artışla 9,495.32 dolar,2. Toplam 5,783 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,441 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 62.2 milyar dolardan 62.7 milyar dolara yükseldi. Böyece, toplam piyasa hacmi de 280 milyar doları da aşarak 284 dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.53 artışla 9,495.32 dolar,2. Ethereum yüzde 7.55 artışla 262.33 dolar,3.Tether yüzde 0.07 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 2.09 artışla 0.20 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 3.85 artışla 237.17 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 2.93 artışla 181.20 dolar,7.Cardano yüzde 2.42 artışla 0.12 dolar,8.Litecoin yüzde 2.50 artışla 44.79 dolar9.Chainlink yüzde 7.36 artışla 7.70 dolar, 10.Crypto.com Coin yüzde 1.98 artışla 0.14 dolardan işlem görüyordu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak

Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü

Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı

Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti

İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti

Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi