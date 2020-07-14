Son dakika haber! BİTLİS 15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışları yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber! BİTLİS 15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışları yapıldı

Son dakika habere göre 15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışları yapıldıBİTLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışları yapıldı

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BİTLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

Bitlis- Tatvan Çevre yolunda düzenlenen yarışlara çeşitli branşlarda 30 sporcu katıldı. Saat 10: 30'da başlayan yarışmaları takip eden Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Çolak ve Şube Müdürü Faruk Budak yarışmacılara başarı diledi. Yarışmalar hakkında bilgi veren Budak, "15 Temmuz günü darbeye karşı durarak şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde İl Gençlik Spor Müdürlüğü olarak yaklaşık 5-6 branşta faaliyette bulunduk. Bugün de tekerlekli kayak faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 30 sporcu ile yarışacağız. Buradaki amacımız hem 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı yad etmek, hem de sporcularımızın pandemi sonrası spora dönüşlerinin güzelliğini göstermektir. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Açıklamanın ardından 3 farklı kategoride tekerlekli kayak yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlerin madalyaları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlenecek programda verilecek.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Tekerlekli Kayak Antrenörü Sedat Doymaz ise, 15 Temmuz anısına yapılan bu etkinliğe sporcuların katılımının üst düzeyde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'15 Temmuz bizim için unutulmaz bir andır. İnşallah böylesi olayları bir daha yaşamayız. Faaliyetimizi gerçekleştirdik, tüm sporcularımızın emeklerine sağlık. Çalışmalarımızda sosyal mesafeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de atlatıp, sporcularımızla birlikte daha güzel yarışmalar düzenleriz. Yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.?

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BİTLİS 15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışları yapıldı - Son Dakika
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