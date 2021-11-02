Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Son dakika haberi: BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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