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Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

02.11.2021 19:31

Son dakika haberi: BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Bitlis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
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