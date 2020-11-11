Son dakika haber: Bitlis'te 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Bitlis'te 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
11.11.2020 10:21
Son dakika habere göre BİTLİS'te, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., polis operasyonuyla yakalandı.
BİTLİS'te, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlü Y.A., polisin operasyonu sonucu kent merkezinde yakalandı. Y.A., işlemlerinin ardından Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Son Dakika Cari açık rakamı belli oldu Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de