Son dakika haber: Bitlis'te 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlü Y.A., polisin operasyonu sonucu kent merkezinde yakalandı. Y.A., işlemlerinin ardından Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.