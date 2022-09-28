İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında takibe alınan 2 aracın sürücüleri, Bitlis merkezde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.