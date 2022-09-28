Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

28.09.2022 10:49
Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberler... BİTLİS'te, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında takibe alınan 2 aracın sürücüleri, Bitlis merkezde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bitlis'te 2 araçta 30 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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