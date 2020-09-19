Son dakika haber: Bitlis'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te jandarma ekiplerinin bir tırda yaptığı aramada 865 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tütün tespit köpeği ile yapılan aramada tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü M.A. gözaltına alındı. - VAN