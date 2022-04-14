Son dakika haber | Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

14.04.2022 14:37
Son dakika haber | Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Sedrettin Taylan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Taylan hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi için Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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