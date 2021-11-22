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Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2)

22.11.2021 15:23
Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2)

Son dakika haberi: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında;

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Jandarma İnsansız Hava Aracı (J-İHA) ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Komando, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika


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