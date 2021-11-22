Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Jandarma İnsansız Hava Aracı (J-İHA) ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.