Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

20.03.2022 16:50

Bir son dakika haberine göre Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı.

Yolu kapalı olan köydeki Savucu'nun hastaneye ulaştırılması için jandarma, güvenlik korucuları, 112 Acil Servis ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu köye giden ambulansa alınan Savucu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savucu, yapılan müdahaleyle dünyaya gelen kız çocuğuna Azra ismini verdi.

Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Savucu: İl özel idaresi hiç bişey yapmadı köylüler 2 metre karı yarıp ambulansa kadar getirdiler ve karınca karakolu yardım etti yol hala kapali Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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