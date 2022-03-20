Son dakika haber: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı.

Yolu kapalı olan köydeki Savucu'nun hastaneye ulaştırılması için jandarma, güvenlik korucuları, 112 Acil Servis ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu köye giden ambulansa alınan Savucu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savucu, yapılan müdahaleyle dünyaya gelen kız çocuğuna Azra ismini verdi.