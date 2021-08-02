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Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi - Son Dakika

Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi

02.08.2021 13:47
Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi, System.String[]

Son dakika haber... Bitlis'te kurumlara gelen çağrıların tek merkezde toplandığı Acil Çağrı Merkezi'nin açılmasıyla, binlerce asılsız ihbarın önüne geçilerek görevlilerin gerçek vakalarla ilgilenmesi sağlandı.

Bitlis'te kurumlara gelen çağrıların tek merkezde toplandığı Acil Çağrı Merkezi'nin açılmasıyla, binlerce asılsız ihbarın önüne geçilerek görevlilerin gerçek vakalarla ilgilenmesi sağlandı.

İçişleri Bakanlığının, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla tüm illerde hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezinde, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD gibi kurumlar bir arada hizmet veriyor.

112 Acil Çağrı Merkezinde görevliler, gereksiz aramaları süzerek sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ihbar hatlarının gereksiz meşgul edilmesini önlüyor. 112, 110, 155, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", vatandaşların dile getirdiği sorun, şikayet ve vaka bilgilerini aldıktan sonra ilgili birime yönlendiriyor.

Asılsız ve gereksiz aramaları eleyen çağrı karşılayıcılar, gerçek vaka bildirimlerini ilgili kurumların çağrı merkezlerine ileterek olaylara daha hızlı müdahale edilmesine imkan tanıyor.

'Sağlık personelleri asılsız ihbarlardan kurtuldu"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tacettin İltaş, AA muhabirine, 19 Temmuz'da yapılan açılışla merkezi devraldıklarını ve o günden bu yana 72 bin 683 çağrı aldıklarını söyledi.

Çağrıların yüzde 79'unun asılsız ihbarlardan oluştuğunu ve bunların çağrı karşılayıcılar tarafından elendiğini belirten İltaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşların bir olayla karşılaştıklarında hangi acil numarayı aramaları gerektiği konusundaki kafa karışıklığını gidermek için böyle bir proje hayata geçirildi. Şimdi hangi numarayı arasalar da çağrı merkezimize düşüyor. Personellerimiz vatandaşın derdini dinleyip ilgili kuruma aktarıyor. Bu tür durumlarda en kısa sürede koordinasyon sağlanıp olaylara müdahale ediliyor. Her ihbar önemli ama tabi ki sağlık bizim için daha önemlidir. Asılsız ihbarlar çağrı karşılayıcı ekipler tarafından süzgeçten geçiriliyor. Eğer asılsız bir ihbarsa gereken yapılıyor. Sağlık personelleri asılsız ihbarlardan kurtuldu ve bu büyük bir rahatlama sağladı."

112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Sedat Duru ise ambulansla ilgili tüm konuların çağrılarını karşıladıklarını aktardı.

Daha önce çocukların arayıp dalga geçmesi, telefonların dinlenmesi gibi gereksiz çağrılarla zaman kaybettiklerini anlatan Duru, "112 Acil Çağrı Merkezine geçtikten sonra asılsız ihbarların hepsi kesildi. Bize sadece gerçek çağrılar düşüyor. Ekip olarak çok rahatladık. Daha önce bize çağrı düşüyor, ambulans yollamadan yeni çağrılar geliyordu. O dönemde asılsız ihbarlardan dolayı yoğunluk oluşuyordu ve hastaya ulaşmamız zorlaşıyordu. Şimdi bu sorunu yaşamıyoruz. Hastaya odaklanıp ambulanslarımızı çıkartıyoruz. Bu sayede hem işlerimiz kolaylaştı hem de daha kaliteli hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi
Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi
Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi
Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi
Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi

Jandarma, İtfaiye, Bitlis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bitlis'te hizmete giren Acil Çağrı Merkeziyle binlerce asılsız ihbar önlendi - Son Dakika


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