Son dakika haber: Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'te iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca iki apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl merkezinde Hersan Mahallesi Fatih Sultan Caddesi ile merkeze bağlı Yolalan beldesinin Düz Mahallesi'nde iki apartmanın karantinaya alınmasına, mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanlarda görev devamlılığı zorunlu kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı - Son Dakika

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